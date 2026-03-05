Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:22

Последствия иранского удара по штаб-квартире МО Израиля попали на видео

ISNA опубликовало кадры последствий удара Ирана по зданию Минобороны Израиля

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Агентство ISNA опубликовало в Telegram-канале видео, на котором запечатлены последствия атаки на штаб-квартиру Минобороны Израиля. Масштабы разрушений уточняются.

Большое разрушение рядом со зданием Кирия, штаб-квартирой Министерства обороны в сионистском режиме. Израильтяне пока не опубликовали изображений изнутри здания, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в результате удара на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Запись также демонстрирует серьезные повреждения строений: несколько зданий разрушены, вокруг разбросаны обломки конструкций. Среди хаоса видны искореженные взрывной волной автомобили.

Ранее два иранских бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от удара по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем их сбили ВВС Катара. По информации источников, целями бомбардировщиков были авиабаза Аль-Удейд, на которой обычно находятся 10 тыс. американских военнослужащих, и Рас-Лаффан — ключевой объект по переработке природного газа и основа экономики Катара.

Иран
Израиль
удары
атаки
