05 марта 2026 в 11:40

Лавров назвал виновных в страдании «близких друзей» России

Лавров заявил, что от политики США и Израиля страдают стратегические партнеры РФ

Стратегические партнеры России страдают от агрессивных действий США и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе с главами дипмиссий по украинской проблематике. По его словам, Запад сделал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку в зоне Персидского залива.

Речь идет о наших близких друзьях. Все те, кто страдает от агрессии Соединенных Штатов и Израиля — наши стратегические партнеры, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел сообщил, что одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона. Как отметил глава российского МИД, до недавнего времени между ними наблюдался позитивный процесс нормализации.

До этого стало известно, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Сергей Лавров
США
Израиль
Ближний Восток
партнеры
Россия
