05 марта 2026 в 12:43

Автоэксперт оценил перспективы развития российского рынка весной

Автоэксперт Хайцеэр: стагнация на российском рынке продолжится

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Весной стагнация на российском автомобильном рынке продолжится, заявил Lenta.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он отметил, что перспектив для роста продаж нет.

Весной ничего хорошего нам, как говорится, не светит. Скорее всего, компенсации в сторону роста не будет, стагнация продолжится, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что падение продаж в сегменте коммерческого транспорта достигло 40%. По его словам, импорт автомобилей также снизился из-за роста цен.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российский авторынок показал исторический максимум по продажам автомобилей с автоматической коробкой передач — 74,2% от общего объема. Всего за год россияне приобрели 984 тыс. таких автомобилей.

