08 сентября 2025 в 13:09

Автоэксперт назвал способы снизить число ДТП в России

Автоэксперт Попов: нужно увеличить штат сотрудников ДПС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снизить количество дорожно-транспортных происшествий в России поможет повышение уровня подготовки будущих водителей, заявил «Татар-информу» автоэксперт и член рабочей группы при правительстве РФ Дмитрий Попов. Он добавил, что при этом нужно увеличить штат сотрудников ДПС.

Первое — это повышение квалификации водителей, поскольку качество водителей, которые сейчас выезжают на дороги, мягко говоря, нулевое. Второй момент: необходимо реализовывать мероприятия, направленные на повышение эффективности соблюдения ПДД, — заявил Попов.

Эксперт объяснил, что, несмотря на массовое внедрение камер видеофиксации, проблема с увеличением числа аварий не исчезла. Например, по его словам, в Москве установлено более восьми тысяч камер — в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге, но при этом уровень социальных рисков в Северной столице ниже.

Ранее Национальный автомобильный союз предложил ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». По словам главы организации Антона Шапарина, такие шторки приводят к повышению риска ДТП.

ДТП
атвомобили
аварии
Россия
