Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком

Ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46 километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина на вид 60 лет и девочка лет шести-семи, скончались на месте от травм, не совместимых с жизнью, — сказано в сообщении.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в городе Бердске Новосибирской области в воскресенье, 31 августа, произошла смертельная авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.