Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:27

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новый год — время кулинарных экспериментов и изысканных угощений. Хотите удивить гостей чем-то необычным, но простым в приготовлении? Самое время потренироваться в приготовлении салата под названием «Ирландский». Его основа — свежие и сытные продукты, а сочетание вкусов поражает своей гармонией.

Этот простой, но эффектный салат станет настоящим хитом вашего новогоднего стола. Уникальное сочетание вкусов и свежесть ингредиентов сделают его любимцем среди ваших гостей!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Картошка (варенная в мундире) — 3 шт.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Лосось слабосоленый (или форель) — 150 г
  • Сыр сливочный (типа «Филадельфия») — 100 г
  • Зеленый лук — 3-4 пера
  • Сметана (или йогурт без сахара) — 2 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Листья шпината или салата — для украшения
  • Соль, перец — на свой вкус

Пошаговый рецепт

  1. Картошку нужно отварить в мундире, а после остудить и почистить. Потом нарежьте картофель мелкими кубиками. Картошка придаст салату плотную основу и легкий «деревенский» акцент.
  2. Яйца нужно отварить вкрутую, а после почистить и мелко нарезать. Оставьте немного желтка для украшения.
  3. Нарежьте слабосоленого лосося небольшими ломтиками. Если предпочитаете более мягкий вкус, можно использовать форель или даже копченую семгу.
  4. В небольшой миске смешайте сливочный сыр, сметану и зернистую горчицу. Добавьте щепотку соли и перца. Соус должен быть кремовым и слегка пикантным.
  5. Возьмите сервировочное блюдо и выложите салат слоями. Первый слой: картофель (слегка смажьте соусом). Второй слой: яйца. Третий слой: лосось. Каждый слой немного утрамбуйте и покройте тонким слоем соуса.
  6. На верхний слой выложите листья шпината или салата. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и тертым желтком. При желании украсьте ломтиками рыбы и зернами горчицы.

Советы для подачи

  • Салат можно приготовить порционно, выкладывая слои в кулинарное кольцо. Это создаст эффектный внешний вид.
  • Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — вкус станет насыщеннее.
  • Салат «Ирландский» отлично сочетается с бокалом шампанского или белого сухого вина.

Ранее мы поделились традиционным рецептом заливного из языка.

Читайте также
Тарталетки с паштетом из индейки: изысканный рецепт для праздников и будней
Общество
Тарталетки с паштетом из индейки: изысканный рецепт для праздников и будней
Семенович призвала запретить вырубку елок
Шоу-бизнес
Семенович призвала запретить вырубку елок
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Семья и жизнь
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежной, сочной и вкусной
Общество
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежной, сочной и вкусной
Каждый год одно и то же? Готовим салат «Мимоза-2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому
Общество
Каждый год одно и то же? Готовим салат «Мимоза-2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому
новогоднийстол
Новый год
рецепт
рецепты
салат
салаты
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
В российской школе ученики заболели гепатитом А
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.