Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Новый год — время кулинарных экспериментов и изысканных угощений. Хотите удивить гостей чем-то необычным, но простым в приготовлении? Самое время потренироваться в приготовлении салата под названием «Ирландский». Его основа — свежие и сытные продукты, а сочетание вкусов поражает своей гармонией.

Этот простой, но эффектный салат станет настоящим хитом вашего новогоднего стола. Уникальное сочетание вкусов и свежесть ингредиентов сделают его любимцем среди ваших гостей!

Ингредиенты (на 4 порции)

Картошка (варенная в мундире) — 3 шт.

Яйца куриные — 3 шт.

Лосось слабосоленый (или форель) — 150 г

Сыр сливочный (типа «Филадельфия») — 100 г

Зеленый лук — 3-4 пера

Сметана (или йогурт без сахара) — 2 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Листья шпината или салата — для украшения

Соль, перец — на свой вкус

Пошаговый рецепт

Картошку нужно отварить в мундире, а после остудить и почистить. Потом нарежьте картофель мелкими кубиками. Картошка придаст салату плотную основу и легкий «деревенский» акцент. Яйца нужно отварить вкрутую, а после почистить и мелко нарезать. Оставьте немного желтка для украшения. Нарежьте слабосоленого лосося небольшими ломтиками. Если предпочитаете более мягкий вкус, можно использовать форель или даже копченую семгу. В небольшой миске смешайте сливочный сыр, сметану и зернистую горчицу. Добавьте щепотку соли и перца. Соус должен быть кремовым и слегка пикантным. Возьмите сервировочное блюдо и выложите салат слоями. Первый слой: картофель (слегка смажьте соусом). Второй слой: яйца. Третий слой: лосось. Каждый слой немного утрамбуйте и покройте тонким слоем соуса. На верхний слой выложите листья шпината или салата. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и тертым желтком. При желании украсьте ломтиками рыбы и зернами горчицы.

Советы для подачи

Салат можно приготовить порционно, выкладывая слои в кулинарное кольцо. Это создаст эффектный внешний вид.

Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — вкус станет насыщеннее.

Салат «Ирландский» отлично сочетается с бокалом шампанского или белого сухого вина.

