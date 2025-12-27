Американский подполковник раскрыл, что Россия не будет обсуждать с Украиной

Россия ни при каких условиях не станет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос территориальных уступок, заявил в эфире своего YouTube-канала отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. По его мнению, у Киева и Запада нет ни малейшего преимущества, чтобы выдвигать подобные требования.

Нет никакого варианта, при котором Россия пойдет на такой компромисс (отказ от территорий — NEWS.ru.). Это очень серьезное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать, — высказался отставной военный.

Ранее западные журналисты заявили, что скорая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского свидетельствует о явном прогрессе в мирных переговорах. Издание отмечает, что ранее американский лидер заявлял о готовности к такой встрече, когда соглашение будет близко к заключению.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что договоренности, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске, могли бы стать основой для разрешения ситуации вокруг Украины. По оценке ведомства, эти договоренности способны устранить первоначальную причину кризиса.