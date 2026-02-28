Зимняя Олимпиада — 2026
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана

Пожар вспыхнул на военной базе США в Бахрейне 28 февраля после атаки со стороны иранских вооруженных сил, передает Clash Report. Огромный столб черного дыма поднялся над пораженным объектом.

На территории Бахрейна находится центр обслуживания Пятого флота США, зоной ответственности которого являются западная часть Индийского океана и Персидский залив. Власти страны подтвердили, что американский объект на их территории подвергся ракетной атаке.

Ранее сообщалось, что Иран осуществил мощные удары по Бахрейну, где дислоцируется Пятый флот ВМС США. В то же время атаке подверглись военные базы США в Катаре. Власти страны подтвердили, что их системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракету.

До этого американский солдат снял видео из окна базы в Бахрейне во время воздушной тревоги. На кадрах слышен сигнал о прилете ракеты, затем взрыв. Солдат эмоционально реагирует и отбегает от окна. Позже он возвращается, чтобы снять последствия попадания и поднимающийся дым, на фоне слышен вой сирены.

