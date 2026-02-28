Зимняя Олимпиада — 2026
Орбан сделал Зеленскому предупреждение

Орбан: Венгрия готова перекрыть поставки электроэнергии Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Венгрия в случае необходимости может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время выступления на мероприятии в Эстергоме он подчеркнул, что пока не намерен этого делать, передает РИА Новости.

Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что далеко не все в Европе разделяют его позицию по Орбану. По словам хозяина Белого дома, он «полностью и безоговорочно» поддерживает кандидатуру политика на предстоящих выборах главы правительства республики. Трамп подчеркнул, что это «в порядке вещей».

Украинский президент Владимир Зеленский до этого пропустил заседание Совета мира Трампа, где обсуждалась судьба Украины. По словам аналитиков, таким образом он пытался показать, что выживание государства нельзя продать или купить по аналогии с проблемным активом при слиянии компаний в сфере недвижимости.

