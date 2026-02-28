Появились кадры из Подмосковья, где снегоуборщик засыпал мальчика снегом

В Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске, передает Telegram-канал «112». Как сообщает источник, мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится.

На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности. Далее огромный ковш высыпает содержимое. Как пишет канал, в этот момент во дворе проводились работы по очистке улиц.

Ранее сообщалось, что школьника, которого засыпало снегом, нашли мертвым. Известно, что 11-летний ребенок пропал накануне, 27 февраля, в вечернее время. Дима (имя изменено) после школы пошел с друзьями кататься на ледянке. Однако вечером он домой не пришел. В поисках приняли участие полицейские и волонтеры.

До этого в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на тюбингах. Дочь и сын певицы упали с крутого оврага и получили смертельные травмы.