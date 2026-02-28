Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 18:38

Появились кадры из Подмосковья, где снегоуборщик засыпал мальчика снегом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске, передает Telegram-канал «112». Как сообщает источник, мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится.

На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности. Далее огромный ковш высыпает содержимое. Как пишет канал, в этот момент во дворе проводились работы по очистке улиц.

Ранее сообщалось, что школьника, которого засыпало снегом, нашли мертвым. Известно, что 11-летний ребенок пропал накануне, 27 февраля, в вечернее время. Дима (имя изменено) после школы пошел с друзьями кататься на ледянке. Однако вечером он домой не пришел. В поисках приняли участие полицейские и волонтеры.

До этого в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на тюбингах. Дочь и сын певицы упали с крутого оврага и получили смертельные травмы.

сугробы
снег
дети
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Российские ракеты обрушились на забитый украинскими штурмовиками элеватор
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.