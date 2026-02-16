Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 23:20

В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши

В Самаре младенец пострадал от падения льда с крыши многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома, передает пресс-служба регионального СУ СК. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Сегодня днем с крыши многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал младенец, находившийся в коляске, — сказано в сообщении.

Ранее в подмосковной Ивантеевке на девушку упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь.

До этого в центре Нижнего Новгорода с крыши многоквартирного дома сошла наледь, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Варварской. Вторая девушка, шедшая рядом, получила незначительные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиянки.

Кроме того, МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.

дети
наледь
Самара
СУ СК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
Единая Россия взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА
Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру Театра на Таганке
Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву
ВСУ попытались атаковать российский город
Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ
Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада
Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве
Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры
В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши
Антикоррупционный суд оставил бывшего министра Украины в СИЗО
Украина перекрывает вентиль. Почему газ из РФ не доходит до Европы
Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка
Сочинское небо закрыли до особого распоряжения
Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда
«Ни еды, ни воды»: стало известно, как ВСУ бросили солдат под Цветковым
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.