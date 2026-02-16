В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши

В Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома, передает пресс-служба регионального СУ СК. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Сегодня днем с крыши многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал младенец, находившийся в коляске, — сказано в сообщении.

Ранее в подмосковной Ивантеевке на девушку упала ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь.

До этого в центре Нижнего Новгорода с крыши многоквартирного дома сошла наледь, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Варварской. Вторая девушка, шедшая рядом, получила незначительные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели россиянки.

Кроме того, МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.