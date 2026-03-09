«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги

Взрыв около синагоги в бельгийском городе Льеж является актом антисемитизма, написал в соцсети Х министр безопасности и внутренних дел страны Бернар Квентин. По его словам, происшествие направлено против еврейской общины.

Взрыв у синагоги в Льеже — это ужасающий антисемитский акт, направленный против еврейской общины Бельгии, — написал Квентин.

О взрыве стало известно в понедельник, 9 марта. Данных о пострадавших не поступало. В полиции пообещали раскрыть подробности позже.

До этого в Бруклине был арестован водитель, который несколько раз протаранил вход в штаб-квартиру Всемирного центра Хабад Любавич на машине. Седан Honda на полной скорости четыре раза въехал в двери синагоги, в то время как внутри находились тысячи прихожан, отмечавших священный день Юд-Шват.

Также в Оболонском районе Киева группа молодых людей напала на человека возле здания синагоги. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистские приветствия и распылили газовый баллончик в сторону представителя еврейской общины.