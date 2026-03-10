Лишили детей и оклеветали: гибель экс-жены Галицкого обросла деталями

Прокуратура не обнаружила состава преступления в действиях Алии Галицкой. Ранее бывший муж обвинил ее в вымогательстве крупной суммы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дело без достаточных данных

Галицкую задержали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, а также о клевете. Суд отправил ее в СИЗО до 3 апреля. На следующий день она покончила с собой в изоляторе временного содержания.

По данным Telegram-канала «112», уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также на наличие между сторонами гражданско-правового спора.

Судья оказался в отставке

Судья Истринского городского суда Федор Григорьев, арестовавший бывшую жену миллиардера, подал в отставку. Московский областной суд признал решение Григорьева об аресте незаконным и отменил постановление. В адрес судьи вынесено частное определение. До этого решением возмутился председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

Перед этим адвокат Дмитрий Емельянов сообщил, что Галицкая не признавала вину ни по одному из вменяемых ей преступлений.

Адвокат Анна Бутырина рассказывала, что Галицкий полгода не общался с бывшей супругой. По ее словам, покойная звонила раз в месяц детям и никогда не предлагала встретиться.

Судебный спор о месте жительства двух несовершеннолетних дочерей пары был официально прекращен в середине февраля. Адвокат Александр Добровинский подтверждал, что девочки будут жить со своим отцом и уже находятся в его доме.

Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: Социальные сети Алия Галицкая Фото: t.me/Mos_obl_sud* Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Человек властный и обеспеченный»

Александр Галицкий — российско-украинский миллиардер, бывший топ-менеджер Альфа-Банка и основатель венчурного фонда Almaz Capital. Он развелся с супругой в марте 2025 года.

У них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода суд в Калифорнии определил, что дети должны жить с матерью. Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. В конце мая 2025 года Галицкий забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

СМИ писали, что женщина тяжело переживала развод с Галицким, искала психологов и адвокатов, которые могли бы ей помочь, и с января 2026 года начала распродавать вещи и технику.

Правозащитница Ева Меркачева рассказала, что Галицкая испытывала тяжелый стресс из-за скандального развода и ареста. Она отметила, что Галицкая находилась в камере одна. Меркачева настаивает, что такая ситуация недопустима. По ее словам, в одиночестве «увеличивается риск суицидов и трагедий».

«Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — писала Меркачева в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Залил пеной и облил кислотой: в Калининграде ищут управу на сталкера

Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг

18 лет строгого режима и убитый сын: хроника трагедии семьи Шалиных

Доверенность на педофила: мать не верила, что друг-тренер насиловал ее сына

Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников