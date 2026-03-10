Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:01

Лишили детей и оклеветали: гибель экс-жены Галицкого обросла деталями

Алия Галицкая Алия Галицкая Фото: vk.com/id74261634
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура не обнаружила состава преступления в действиях Алии Галицкой. Ранее бывший муж обвинил ее в вымогательстве крупной суммы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дело без достаточных данных

Галицкую задержали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, а также о клевете. Суд отправил ее в СИЗО до 3 апреля. На следующий день она покончила с собой в изоляторе временного содержания.

По данным Telegram-канала «112», уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также на наличие между сторонами гражданско-правового спора.

Судья оказался в отставке

Судья Истринского городского суда Федор Григорьев, арестовавший бывшую жену миллиардера, подал в отставку. Московский областной суд признал решение Григорьева об аресте незаконным и отменил постановление. В адрес судьи вынесено частное определение. До этого решением возмутился председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

Перед этим адвокат Дмитрий Емельянов сообщил, что Галицкая не признавала вину ни по одному из вменяемых ей преступлений.

Адвокат Анна Бутырина рассказывала, что Галицкий полгода не общался с бывшей супругой. По ее словам, покойная звонила раз в месяц детям и никогда не предлагала встретиться.

Судебный спор о месте жительства двух несовершеннолетних дочерей пары был официально прекращен в середине февраля. Адвокат Александр Добровинский подтверждал, что девочки будут жить со своим отцом и уже находятся в его доме.

Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: Социальные сети
Алия Галицкая
Алия Галицкая
Фото: t.me/Mos_obl_sud*
Александр Галицкий
Александр Галицкий
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Человек властный и обеспеченный»

Александр Галицкий — российско-украинский миллиардер, бывший топ-менеджер Альфа-Банка и основатель венчурного фонда Almaz Capital. Он развелся с супругой в марте 2025 года.

У них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода суд в Калифорнии определил, что дети должны жить с матерью. Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. В конце мая 2025 года Галицкий забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

СМИ писали, что женщина тяжело переживала развод с Галицким, искала психологов и адвокатов, которые могли бы ей помочь, и с января 2026 года начала распродавать вещи и технику.

Правозащитница Ева Меркачева рассказала, что Галицкая испытывала тяжелый стресс из-за скандального развода и ареста. Она отметила, что Галицкая находилась в камере одна. Меркачева настаивает, что такая ситуация недопустима. По ее словам, в одиночестве «увеличивается риск суицидов и трагедий».

«Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — писала Меркачева в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Залил пеной и облил кислотой: в Калининграде ищут управу на сталкера

Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг

18 лет строгого режима и убитый сын: хроника трагедии семьи Шалиных

Доверенность на педофила: мать не верила, что друг-тренер насиловал ее сына

Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников

самоубийства
уголовные дела
вымогательства
суды
судьи
происшествия
Россия
Украина
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине
Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска
Самойлова раскрыла подробности инцидента с Мбаппе
Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Стало известно, чем ВСУ атаковали Брянск
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.