Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:50

Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО

Бывшего замгубернатора Курской области Дедова этапировали в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего вице-губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в получении взяток, доставили в СИЗО-1 Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Судебные заседания по делу Дедова и нескольких других фигурантов назначены на 11 и 12 марта.

Подсудимые Дедов А. В., Федоров Д. В., Ругаев И. П. этапированы в СИЗО-1 г. Курска, — говорится в сообщении.

Ранее Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.

Кроме того, бывший вице-губернатор Курской области, обвиняемый в хищениях при строительстве фортификаций, заявил в суде, что информировал Старовойта о критических проблемах на объектах. По его словам, он делал это лично. Также он сообщал об этом и заместителю главы региона Алексею Смирнову.

Курская область
СИЗО
чиновники
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.