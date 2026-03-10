Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО

Бывшего вице-губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в получении взяток, доставили в СИЗО-1 Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Судебные заседания по делу Дедова и нескольких других фигурантов назначены на 11 и 12 марта.

Подсудимые Дедов А. В., Федоров Д. В., Ругаев И. П. этапированы в СИЗО-1 г. Курска, — говорится в сообщении.

Ранее Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.

Кроме того, бывший вице-губернатор Курской области, обвиняемый в хищениях при строительстве фортификаций, заявил в суде, что информировал Старовойта о критических проблемах на объектах. По его словам, он делал это лично. Также он сообщал об этом и заместителю главы региона Алексею Смирнову.