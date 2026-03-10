Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей РИА Новости: на месте поиска детей из Звенигорода задействованы все службы

Водолазные расчеты, сотрудники МЧС, ГИМС, полиции и национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град» работают на месте поисков троих детей, которые пропали в Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе водолазной группы «ДобротворецЪ». По словам волонтеров, территория перекрыта для гражданского населения, чтобы не мешать.

На месте поисковых мероприятий сейчас присутствуют все спецподразделения, которые нужны в данном поиске, — рассказали волонтеры.

Ранее представители отряда «Лиза Алерт» рассказали, что суммарная дистанция, которую преодолели волонтеры при поиске троих несовершеннолетних в подмосковном Звенигороде, достигла 600 км.Там добавили, что в сюда также включено расстояние, прочесанное с помощью БПЛА.

До этого призыв к жителям Подмосковья не пытаться найти детей своими силами опубликовал руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он объяснил свою позицию серьезной угрозой для жизни граждан. Чиновник подчеркнул, что подобные инициативы могут закончиться трагедией для неопытных добровольцев.