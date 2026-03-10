Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости

Бари Алибасов младший Бари Алибасов младший Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press
Жена бизнесмена Бари Алибасова — младшего Арина в комментарии NEWS.ru опровергла обвинения в наркозависимости. По ее словам, медицинские документы, которые предоставил ее супруг, не подтверждают подобных утверждений. Муж пытается манипулировать нападками о якобы зависимостях и опасности для их дочери, подчеркнула девушка.

Арина заявила, что уже слышала эту историю в суде, когда увидела выписку о вызове ей капельницы. Супруга Алибасова-младшего уточнила, что 27 января ей действительно вызывали медиков и поставили капельницу с физраствором и мексидолом.

В выписке, которая в суде сейчас, написано, что состояние ясное и так далее. Никаких признаков того, что я находилась в опьянении, употреблении и так далее, не было зафиксировано, — отметила она.

Жена бизнесмена также заявила, что на следующий день после процедуры сдала анализы в государственном медицинском учреждении. По ее словам, справки подтвердили отсутствие в организме наркотических веществ.

Я предоставляла эти справки в суде. Ждем пока, что суд скажет на эти справки, судебное разбирательство перенесли в Москву, — заключила Арина.

Ранее адвокат Алибасова-младшего Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Арина якобы зависима от наркотиков, поэтому он опасается за безопасность дочери и не дает им видеться. По ее словам, семья жила в Нижнем Новгороде, а болезнь девушки вскрылась, когда в январе Алибасову-младшему пришлось уехать в Москву.

Жена бизнесмена до этого обвинила его в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком». По словам девушки, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».

