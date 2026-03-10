Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:22

Десятая жена Бари Алибасова — младшего обвинила его в домашнем насилии

«112»: 10-я жена Алибасова-младшего обвинила его в насилии и назвала нарциссом

Бари Алибасов — младший Бари Алибасов — младший Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Десятая жена сына композитора Бари Алибасова обвинила мужа в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком», сообщил Telegram-канал «112». По словам Арины, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».

Я плачу каждый день, а когда не плачу — просто не хочу жить и просыпаться в новый день. Я понимала, что он такой был всегда, что я выбрала нарциссичного человека, склонного к жестокости к женщинам, медийного подонка, — отметила девушка.

Арина рассказала, что супруг не пустил ее на день рождения их общей дочери и начал бракоразводный процесс. По ее версии, Алибасов-младший захлопнул перед ней дверь и толкнул ее. Жена шоумена заявила, что была вынуждена вызвать полицию. Однако, по ее словам, муж сообщил правоохранителям, что поводов для вмешательства нет, после чего они уехали.

Ранее крайнего нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии над сотрудницей ХК. По предварительной информации, в прошлом году хоккеист и владеющая клубом компания из Нью-Йорка выплатили девушке компенсацию — после того как она написала заявление на спортсмена.

шоу-бизнес
Бари Алибасов
избиения
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.