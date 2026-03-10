Десятая жена Бари Алибасова — младшего обвинила его в домашнем насилии

Десятая жена сына композитора Бари Алибасова обвинила мужа в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком», сообщил Telegram-канал «112». По словам Арины, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».

Я плачу каждый день, а когда не плачу — просто не хочу жить и просыпаться в новый день. Я понимала, что он такой был всегда, что я выбрала нарциссичного человека, склонного к жестокости к женщинам, медийного подонка, — отметила девушка.

Арина рассказала, что супруг не пустил ее на день рождения их общей дочери и начал бракоразводный процесс. По ее версии, Алибасов-младший захлопнул перед ней дверь и толкнул ее. Жена шоумена заявила, что была вынуждена вызвать полицию. Однако, по ее словам, муж сообщил правоохранителям, что поводов для вмешательства нет, после чего они уехали.

