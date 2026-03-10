Дипломаты резко ответили на удар по Дому русской культуры в Ливане

Последствия военного удара Израиля, в результате которого было разрушено здание Дома русской культуры в городе Набатия

Посольство России в Ливане считает актом агрессии ракетный удар, в результате которого было разрушено здание с помещением Дома русской культуры в городе Набатия, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий дипмиссии. Инцидент произошел 8 марта, было разрушено здание, одно из помещений которого арендовалось для работы Дома русской культуры.

В комментарии дипмиссии говорится, что центр являлся одним из немногих частных учреждений дополнительного образования и досуга в Ливане. Он работал с представительством Россотрудничества — Русским домом в Бейруте.

В центре на протяжении длительного времени проходили занятия, в том числе для ливанских детей. Учреждение было открыто для всех, кто интересуется русской культурой и изучением русского языка.

Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере. Тем более что мы говорим о простом человеческом взаимодействии между представителями двух дружественных народов — российского и ливанского. Поддержание подобной деятельности в условиях царящей во всем регионе нестабильности и без того дается с большим трудом, — отметили дипломаты.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что подвергшийся удару израильских военных Дом русской культуры в Ливане не имел отношения к боевым действиям. Он также подтвердил, что официальное представительство ведомства поддерживает связь с коллегами.