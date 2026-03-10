Джаред Лето нашел способ заработать на российских поклонниках Актер Джаред Лето подал заявку на регистрацию бренда в России

Американский актер и певец Джаред Лето намерен зарегистрировать в России собственный товарный знак Jared Leto, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента. Заявку артист подал в марте 2026 года.

Согласно данным ведомства, документы поступили из США 5 марта 2026 года. Под брендом Jared Leto планируется выпускать одежду, обувь, головные уборы и шарфы, а также предоставлять развлекательные услуги, включая кино- и телевыступления, и производить музыкальную продукцию и фильмы.

Товарный знак планируют зарегистрировать по двум классам международной классификации: 25-й (одежда, обувь) и 41-й (развлекательные услуги, выступления актеров и музыкантов).

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева рискует потерять права на товарный знак «Баронесса фон Орбах» из-за истечения срока регистрации. Бренд, связанный с аристократическим происхождением ее бывшего супруга, впервые запатентовали в 1997 году. Последнее продление артистка сделала в 2016-м, и если до августа 2026 года она не продлит исключительное право, знак перестанет охраняться законом.

До этого PepsiCo запатентовала в России 10 новых товарных знаков, включая Lay's Stix, сухарики «Хрус Team» и снеки Doritos. Заявки на регистрацию брендов подавались в 2024–2025 годах и получили одобрение Роспатента.