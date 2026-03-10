Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:52

«Проклятое место»: что нового известно о пропаже трех детей в Звенигороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Звенигороде средь бела дня пропали два мальчика и девочка. 7 марта они ушли из дома, чтобы поздравить одноклассницу с Международным женским днем, а вечером не вернулись домой. Поиски продолжаются четвертый день. Где сейчас могут быть дети, живы ли они, что с ними произошло — в материале NEWS.ru.

Как в Звенигороде пропали трое детей

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 7 марта на горячую линию поступила заявка от встревоженных родителей о том, что их дети — два 12-летних мальчика и девочка 13 лет — не вернулись домой. Их телефоны были выключены. Последний раз ребят видели в районе улицы Игнатьевской в районе Москвы-реки.

«Мы заметили, что они гуляли по льду. После этого послышались какие-то крики, но к тому моменту они ушли далеко и не стали возвращаться», — рассказал волонтерам один из жителей Звенигорода.

Мальчиков и девочку стали искать на берегу реки. Очевидцы сообщили, что один из рыбаков якобы слышал крики, когда дети тонули. На допросе в полиции мужчина заявил, что не стал сообщать об этом, так как подумал, что это сделает другой свидетель.

«На берегу Москвы-реки нашли шарф одного из подростков. Родители заявили, что он принадлежит их сыну», — сообщили СМИ.

Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Фото: t.me/mchs_official*

Как продвигаются поиски детей, пропавших в Звенигороде

По информации отряда поисковиков, к поискам подключились более 500 человек. Среди них — опытные добровольцы и местные жители. Волонтеры и спасатели осмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах, а также поговорили со свидетелями.

Поисковая операция не прекращается ни днем ни ночью. Детей ищут при помощи беспилотника и вертолета. За два дня поисково-спасательная группа обследовала почти 20 километров Москвы-реки.

Впоследствии оперативный штаб расширил зону поисков. К операции была подключена водолазная группа «ДобротворецЪ». По словам представителей отряда, за последние сутки ситуация на реке осложнилась.

«Началось вскрытие льда: по реке движутся крупные льдины, сохраняется сильное течение. Температура воды — до +3», — сказали поисковики.

Названа основная версия пропажи детей в Звенигороде

Жительница Звенигорода Ольга рассказала в беседе с NEWS.ru, что после пропажи детей не может спать по ночам. Она старается участвовать в поисках, распространяя информацию в социальных сетях. Женщина заметила, что Москва-река в районе, где пропали ребята, — «проклятое место».

Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Фото: t.me/mchs_official*

«Там очень сильное течение реки. Зимой из-за того, что лед не сформирован, высок риск провалиться в воду. Много лет назад в этом месте уже тонули дети», — подчеркнула она.

По словам Ольги, рельеф очень неоднороден и обманчив. Летом может показаться, что тут совсем неглубоко. Но сейчас, когда все тает, уровень воды в реке выше обычного. При этом тонкая кромка льда не выдерживает вес человека.

«На данный момент приоритетной считается версия, что, предположительно, дети утонули. Поиски продолжаются», — отметил в беседе с NEWS.ru информированный источник в правоохранительных органах.

Что известно о пропавших в Звенигороде детях

Все пропавшие дети жили неподалеку от места исчезновения, в деревне Игнатьево. Они дружили с раннего детства, рассказала NEWS.ru их соседка Александра. Подростки много времени проводили вместе и жили в одном дворе.

«Все они из благополучных семьей, родители и одноклассники их очень любят. Дети занимаются в кружках, ходят к репетиторам. Девочка очень шустрая, быстрая, веселая и юморная. Она занимается баскетболом. Еще один мальчик — спокойный, порядочный и добрый», — сообщила Александра.

По ее словам, взрослые запрещали детям ходить на берег реки.

«Сейчас родители находятся в ужасном состоянии. Спасатели пытаются их поддерживать», — отметила Александра.

Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Фото: t.me/mchs_official*

Какие еще есть версии исчезновения детей в Звенигороде

Житель Звенигорода Антон заявил NEWS.ru, что присоединился к поискам после сообщения в соцсетях местного жителя, который якобы видел детей в гаражном кооперативе неподалеку. Мужчина рассказал, что обошел вместе с друзьям все ближайшие постройки, но не обнаружил никаких свежих следов.

«Сейчас столько разной информации: кто-то видел следы на льду и слышал крики. Пока неясно, что случилось с детьми на самом деле. Очень хочется надеяться, что они просто ушли из дома и вернутся домой», — заметил Антон.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают водолазы МЧС России, следователи СК и поисковые отряды.

Степанида Королева
С. Королева
