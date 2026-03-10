Уиткофф поставил точку в передаче разведданных Ирану от России

Российская сторона сообщила американской, что не передает Ирану разведывательные данные, заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNBC. По его словам, об этом говорилось во время недавнего разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Я могу вам сказать, что вчера во время разговора с президентом российская сторона сообщила, что не делится, — сказал Уиткофф.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за скорейшее снижение напряженности вокруг конфликта в Иране. Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.