Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ

Россияне выбирают Египет и Турцию для летнего отдыха в качестве альтернативы ОАЭ, затронутым кризисом на Ближнем Востоке, рассказал NEWS.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что Египет удерживает стоимость туров ниже, чем в Турции и России. По словам Мкртчяна, в прошлом году Египет предпочли Турции 700 тыс. российских туристов, а в этом году это число приблизится к 1 млн человек.

По Эмиратам у нас сейчас минус 50% на лето [по сравнению с летом 2025 года]. Минус 50% — это катастрофа. Вместо ОАЭ выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Китай и Россию. Вот эта пятерка стран, — сказал эксперт.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что россияне вместо ОАЭ могут безопасно отдохнуть в странах Азии и Африки, а также на островах Индийского океана. В частности, эксперты предложили провести отпуск на Занзибаре, Маврикии, Мальдивах или Сейшелах. Как отметили в РСТ, эти направления станут лучшими вариантами для тех, кому нужно перебронировать билеты. Там добавили, что актуальным направлением среди россиян до сих пор остается Таиланд.