В РСТ напомнили, в каких странах можно безопасно провести отпуск В РСТ заявили, что россияне могут безопасно отдохнуть в странах Азии и Африки

Россияне могут безопасно отдохнуть в странах Азии и Африки, а также на островах Индийского океана, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. В частности, эксперты предложили провести отпуск на Занзибаре, Маврикии, Мальдивах или Сейшелах. Как отметили в РСТ, эти направления станут лучшими вариантами для тех, кому нужно перебронировать билеты.

Есть много направлений, в том числе безвизовых, где нас ждут. Большое количество китайских перевозчиков летает из России. Китай стал альтернативным вариантом Египту и Турции, — подчеркнули в союзе.

Там добавили, что актуальным направлением среди россиян до сих пор остается Таиланд. Кроме того, граждане нередко выбирают морские круизы по Средиземноморью и Европе. В тройку лидеров российского выездного туризма, помимо Турции и ОАЭ, стабильно входит Египет. По словам экспертов, популярные курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх географически удалены от напряженных зон на Ближнем Востоке и подойдут для безопасного отдыха.

Ранее сообщалось, что Момбаса, Антарктида, Канары, Мехико, Юнгфрау, национальный парк Глейшер и Изола-Сакра вошли в традиционный список направлений, которых путешественникам лучше избегать в 2026 году. Отдых там может быть омрачен проблемами с инфраструктурой, недовольством местных жителей или экологическими рисками.