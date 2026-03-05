Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС

Politico: послы ЕС развеяли надежды Украины на ускоренное вступление в союз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оптимистичные ожидания Киева относительно быстрого вступления в Евросоюз не оправдались, сообщает издание Politico. Решающий разговор произошел на неформальном ужине в Брюсселе, где послы стран — членов ЕС дали понять украинской стороне, что предложение Еврокомиссии о так называемом обратном расширении поддержано не будет.

По информации газеты, дипломаты донесли до Киева прямолинейную позицию своих столиц по данному вопросу. Один из европейских представителей на условиях анонимности описал обстановку на встрече как рабочую, однако подчеркнул, что сигнал из столиц был предельно четким и не допускал двусмысленных толкований.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что страны Евросоюза больше не смогут закупать вооружение для Украины у США в прежних объемах из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, прежде глава Белого дома Дональд Трамп переводил этот процесс в плоскость бизнеса, но теперь ситуация кардинально изменится.

