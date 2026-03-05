Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:33

Политолог ответил, как война США и Ирана скажется на Украине

Политолог Самонкин: ЕС и Британия будут контролировать элиту Украины вместо США

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюз и Великобритания возьмут на себя контроль над украинской элитой, поскольку США переключили свое внимание на Ближний Восток, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, на предстоящих выборах на Украине Европа будет активно продвигать кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

В последнее время Европа начинает публиковать невыгодные для Украины документы, поскольку в Киеве сейчас идет очень сильная грызня разных лобби. Мы видим, как США ушли на Ближний Восток с головой, а Британия и Евросоюз пытаются очистить Киев от неугодных кандидатов. Сейчас, по данным социальных опросов на Украине, если им верить, фигура Залужного лидирует на предстоящих парламентских и президентских выборах, а он очень выгоден британской короне. Американцы фактически освободили свое место управления Украиной, и теперь его попытаются как можно скорее занять, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что во власти Украины стоят лица, назначенные по инициативе команды демократов при поддержке США. В связи с этим, по словам политолога, Европа начинает предпринимать действия в отношении украинского проекта, который она не создавала. Таким образом, как подчеркнул Самонкин, в 2026 году может произойти значимое обновление кадрового состава в Киеве.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Великобритания поддерживает Залужного как потенциального кандидата в президенты Украины. По его словам, Лондон осознает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский проиграет выборы любому, кого поддержит американский лидер Дональд Трамп.

