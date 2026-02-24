Великобритания делает ставку на экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, потому что действующий глава государства Владимир Зеленский проиграет на возможных президентских выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. Он отметил, что публичная активность бывшего главкома — это начало его избирательной кампании.

Зеленского глобалисты сжигают в конфликте со Штатами, вполне себе осознанно понимая, что сам Зеленский не способен переиграть на будущих президентских выборах в 2026 или 2027 году ставленников от Трампа, таких как [глава офиса президента Кирилл] Буданов, например. Зеленский набирает антирейтинг, а он у него есть, и просто проиграет. И, соответственно, вся эта история с Залужным — это уже отстройка от Зеленского, это выстраивание на слабостях Зеленского своей собственной политической карьеры. И что бы он там ни заявлял о том, что пока идет конфликт, все это невозможно, на самом деле это уже начало избирательной кампании, — объяснил Павлив.

Политолог добавил, что публичные обвинения Зеленского Залужным спланированы Лондоном. Он также подчеркнул, что британские политики пытаются спровоцировать прямой конфликт действующего главы Украины и лидера США.

По моей информации, это спланированная история и ряд провокаций, спланированных Лондоном, которые одновременно играют и Зеленским, и Залужным. При этом Зеленского они через его нынешнее окружение подтолкнули фактически к прямому конфликту с Трампом. На сегодняшний день он в нем как бы пребывает, наговорил уже на Мюнхенской конференции много всего. При этом понимает, наверное, уже, что взорвался, но деваться-то ему некуда. И по моей информации Залужный сейчас выдвигается самими глобалистами. В The Guardian были материалы, и выступления на мероприятии Chatham House (аналитический центр. — NEWS.ru), где он много чего заявлял. То есть фактически это сменщик от глобалистов для Зеленского, — резюмировал Павлив.

Ранее Зеленский выразил недовольство в адрес Залужного, который раскритиковал его действия. По словам президента Украины, поведение бывшего главкома ВСУ было недостойным в контексте обсуждения неудачного контрнаступления Киева.