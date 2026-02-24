Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:19

Политолог объяснил, почему Великобритания делает ставку на Залужного

Политолог Павлив: Лондон делает ставку на Залужного, чтобы не проиграть Трампу

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания делает ставку на экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, потому что действующий глава государства Владимир Зеленский проиграет на возможных президентских выборах любому ставленнику американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. Он отметил, что публичная активность бывшего главкома — это начало его избирательной кампании.

Зеленского глобалисты сжигают в конфликте со Штатами, вполне себе осознанно понимая, что сам Зеленский не способен переиграть на будущих президентских выборах в 2026 или 2027 году ставленников от Трампа, таких как [глава офиса президента Кирилл] Буданов, например. Зеленский набирает антирейтинг, а он у него есть, и просто проиграет. И, соответственно, вся эта история с Залужным — это уже отстройка от Зеленского, это выстраивание на слабостях Зеленского своей собственной политической карьеры. И что бы он там ни заявлял о том, что пока идет конфликт, все это невозможно, на самом деле это уже начало избирательной кампании, — объяснил Павлив.

Политолог добавил, что публичные обвинения Зеленского Залужным спланированы Лондоном. Он также подчеркнул, что британские политики пытаются спровоцировать прямой конфликт действующего главы Украины и лидера США.

По моей информации, это спланированная история и ряд провокаций, спланированных Лондоном, которые одновременно играют и Зеленским, и Залужным. При этом Зеленского они через его нынешнее окружение подтолкнули фактически к прямому конфликту с Трампом. На сегодняшний день он в нем как бы пребывает, наговорил уже на Мюнхенской конференции много всего. При этом понимает, наверное, уже, что взорвался, но деваться-то ему некуда. И по моей информации Залужный сейчас выдвигается самими глобалистами. В The Guardian были материалы, и выступления на мероприятии Chatham House (аналитический центр. — NEWS.ru), где он много чего заявлял. То есть фактически это сменщик от глобалистов для Зеленского, — резюмировал Павлив.

Ранее Зеленский выразил недовольство в адрес Залужного, который раскритиковал его действия. По словам президента Украины, поведение бывшего главкома ВСУ было недостойным в контексте обсуждения неудачного контрнаступления Киева.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Украина
Великобритания
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.