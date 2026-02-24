В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика Минфин заявил об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет»

У ГК «Самолет» не выявлено критических проблем, сообщается в материалах на канале Минфина России в MАХ. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки рекомендовало компании совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов.

Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО «ГК „Самолет“. По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками, — говорится в сообщении.

Ранее правительство России отказало ГК «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Финансовое состояние компании признали достойным, и потому не нуждающимся в мерах поддержки.

Позже миллиардер Олег Дерипаска заявил, что попытка помочь ГК «Самолет», реализующей проект ЖК «Донские Легенды» в Ростове-на-Дону, может обернуться серьезными потерями для российской экономики. По его мнению, предлагаемые меры серьезно ударят по бюджету страны.