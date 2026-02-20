Инвестор объяснил, на что обратить внимание при покупке новостройки Инвестор Виноградов: при покупке новостройки нужно учитывать точный срок сдачи

При покупке новостройки необходимо учитывать точный срок сдачи ключей, рассказал «Газете.Ru» инвестор Владимир Виноградов. Он отметил, что в договоре необходимо проверить всю информацию касательно ввода дома в эксплуатацию.

При покупке новостройки часто пропускаются такие важные нюансы, как условия о составе скидок и доплат за инфраструктуру и сервисы, точные сроки передачи ключей, порядок приемки, ответственность за задержку ввода объекта за счет застройщика, возможность изменения цены застройщиком, условия расторжения договора, размер и порядок оплаты дополнительных расходов (подключение к коммуникациям, согласование перепланировок), штрафы за просрочку сдачи и индексирование/переплаты, — рассказал Виноградов.

Инвестор подчеркнул, что лучше заранее узнавать у застройщика о положенной компенсации в случае срыва сроков. По его словам, такой подход поможет ориентироваться на реальную стоимость и планировать переезд, не опираясь только на маркетинговые обещания.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские застройщики задерживают сроки сдачи объектов в четыре раза чаще, чем в начале 2025 года. По состоянию на февраль 2026 года топовые девелоперы нарушают график при вводе каждого восьмого квадратного метра жилья.