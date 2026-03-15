Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили и перехватили 125 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, такие цифры получены за период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.

15 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего под удар попали девять российских регионов. Среди них Брянская, Московская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на воскресенье, 15 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников. Из них 20 дронов летели на Москву.

Ранее украинские войска вновь атаковали Москву после короткого затишья. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, средствами ПВО сбиты еще два БПЛА.