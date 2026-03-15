15 марта 2026 в 14:59

Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов

Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников за шесть часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные средства противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили и перехватили 125 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, такие цифры получены за период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.

15 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего под удар попали девять российских регионов. Среди них Брянская, Московская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на воскресенье, 15 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников. Из них 20 дронов летели на Москву.

Ранее украинские войска вновь атаковали Москву после короткого затишья. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, средствами ПВО сбиты еще два БПЛА.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

