ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:58

Отец убил четырехлетнего сына и закопал его под домом

В США отец закопал тело убитого им сына под фундаментом дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В США арестовали 36-летнего Джейкоба Бевинса по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына и попытке спрятать тела ребенка под домом, сообщает телеканал Fox News. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве, незаконном захоронении останков и даче ложных показаний.

В четверг отец из штата Вашингтон был арестован по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына и захоронении тела ребенка под домом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские связались с Бевинсом 12 мая после заявления об исчезновении его шестилетней дочери. Вскоре выяснилось, что девочка находится с матерью. Тогда стражи порядка обратили внимание на пропажу сына американца. Бевинс заявил полиции, что мальчик уехал к родственнику в другой штат, однако тот это опроверг. Позже отец признался, что ударил сына по голове, отчего ребенок умер, но затем изменил показания, сказав, что сын упал сам. Тело годовалой давности нашли в мусорном мешке под домом в середине мая.

Ранее в Кировской области 20-летняя пьяная женщина убила двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшенном здании. Суд арестовал обвиняемую. Трагедия случилась ночью 1 июня. Девушка нанесла младенцу многочисленные удары, от которых малыш скончался на месте.

США
задержания
убийства
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России оценил знание русского языка в Китае
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.