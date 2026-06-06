Отец убил четырехлетнего сына и закопал его под домом В США отец закопал тело убитого им сына под фундаментом дома

В США арестовали 36-летнего Джейкоба Бевинса по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына и попытке спрятать тела ребенка под домом, сообщает телеканал Fox News. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве, незаконном захоронении останков и даче ложных показаний.

В четверг отец из штата Вашингтон был арестован по подозрению в убийстве своего четырехлетнего сына и захоронении тела ребенка под домом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские связались с Бевинсом 12 мая после заявления об исчезновении его шестилетней дочери. Вскоре выяснилось, что девочка находится с матерью. Тогда стражи порядка обратили внимание на пропажу сына американца. Бевинс заявил полиции, что мальчик уехал к родственнику в другой штат, однако тот это опроверг. Позже отец признался, что ударил сына по голове, отчего ребенок умер, но затем изменил показания, сказав, что сын упал сам. Тело годовалой давности нашли в мусорном мешке под домом в середине мая.

Ранее в Кировской области 20-летняя пьяная женщина убила двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшенном здании. Суд арестовал обвиняемую. Трагедия случилась ночью 1 июня. Девушка нанесла младенцу многочисленные удары, от которых малыш скончался на месте.