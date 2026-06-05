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05 июня 2026 в 14:04

Пьяная 20-летняя девушка забила младенца и спрятала в тело заброшке

В Кировской области пьяная мать убила двухмесячного сына и спрятала тело

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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В Кировской области 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила своего двухмесячного сына, после чего спрятала тело ребенка в заброшенном здании, сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, суд уже отправил обвиняемую под стражу.

Трагедия произошла в ночь на 1 июня. По данным авторов, девушка нанесла младенцу множественные удары, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина вместе со своим сожителем вывезла тело погибшего малыша в поселок Ленинская Искра. Там соучастники спрятали тело в хозяйственной постройке одного из заброшенных домов. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось об убийстве беременной девушки на востоке Москвы. По информации источника, близкого к ситуации, 28-летнюю москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской.

Также стало известно, что подозреваемый в убийстве мужчина уснул после преступления. По предварительной информации, будучи пьяным, он задушил возлюбленную в ходе конфликта, а когда проснулся, то нашел ее труп и сам сообщил в полицию.

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Кировская область
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