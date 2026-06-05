Появились жуткие детали убийства беременной девушки на востоке Москвы

Подозреваемый в убийстве беременной москвички мужчина уснул после преступления, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что накануне вечером у него произошел конфликт с девушкой.

По предварительной информации, будучи пьяным, мужчина задушил возлюбленную, а после уснул. Когда подозреваемый проснулся, то нашел ее труп и сам сообщил в полицию, сказано в публикации. В настоящее время он задержан. С мужчиной проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось об убийстве беременной девушки на востоке Москвы. По информации источника, близкого к ситуации, 28-летнюю москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской.

Также стало извсетно, что актер фильмов «Топ Ган» и «Логан» Джеймс Хэнди был жестоко убит в Лос-Анджелесе. Предположительно, его пасынок Майкл Гледхилл зарезал его во дворе дома. После совершения преступления подозреваемый обратился в полицию, заявив, что совершил грех. Полиция обнаружила Хэнди без сознания во дворе, и после госпитализации он скончался.