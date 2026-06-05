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05 июня 2026 в 05:16

Звезду «Топ Гана» зверски убил пасынок

Звезду «Топ Гана» актера Джеймса Хэнди зарезал собственный пасынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актер фильмов «Топ Ган» и «Логан» Джеймс Хэнди был жестоко убит в Лос-Анджелесе, пишет Deadline. Предположительно, его пасынок Майкл Гледхилл зарезал его во дворе дома. После совершения преступления подозреваемый обратился в полицию, заявив, что совершил грех.

Ужасное событие произошло в элитном районе Тарзана, где 81-летний Джеймс Хэнди проживал вместе с возлюбленной и ее 44-летним сыном Майклом Гледхиллом. Между ними возник конфликт, после которого Гледхилл нанес Хэнди смертельное ножевое ранение в грудь.

Полиция обнаружила Хэнди без сознания во дворе, и после госпитализации он скончался. Майкл Гледхилл, который сначала находился в районе, затем подошел к сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве. В настоящее время он задержан, а судья установил залог в размере $2 млн. Мотивы преступления выясняются.

Джеймс Хэнди начал свою карьеру в 70-х годах, и его известные роли включали фильмы «Топ Ган: Мэверик», «Логан», «К-911» и «Джуманджи», а также сериалы «Касл», «Ищейка», «Мыслить как преступник» и «CSI: Место преступления».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер второй лучший бомбардир в истории английского ФК «Челси» Бобби Тэмблинг. Его не стало после продолжительной болезни: экс-нападающему лондонского клуба диагностировали деменцию. Тэмблинг выступал за «Челси» с 1959 по 1970 год.

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