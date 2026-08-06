Бывшая жительница Эстонии раскрыла преимущества жизни в России

Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала РИА Новости о преимуществах повседневной жизни в России после переезда в Великий Новгород. По ее словам, среди плюсов — уровень бытового сервиса, доступность медицины, качество услуг и продуктов. Семья Елены в конце 2023 года переехала в Россию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

У нас накопилось уже достаточно опыта, чтобы оценить плюсы жизни здесь. Хочу отметить, что уровень сервиса в магазинах и ресторанах, доступность медицинских услуг, качество и разнообразие продуктов в магазинах в России гораздо лучше, чем в Эстонии, — рассказала она.

Женщина отметила большой выбор продуктов в российских магазинах, включая местные и импортные товары, а также возможность выбирать между разными ценовыми категориями. По ее словам, такого разнообразия в Эстонии нет.

Также Елена рассказала о доступности медицинской помощи и возможности выбора между государственными и частными клиниками. Она отметила, что в России можно бесплатно вызвать врача на дом или попасть к специалисту за несколько дней, тогда как в Эстонии ожидание приема могло занимать недели и месяцы.

Кроме того, бывшая жительница Эстонии заявила, что коммунальные услуги в России обходятся дешевле. После их оплаты остается больше средств на повседневные расходы.

Ранее сообщалось, что почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года. Среди прибывших — 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6 826 граждан Литвы.