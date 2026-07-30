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30 июля 2026 в 01:33

Жители Прибалтики массово въезжают в Россию

Почти 28 тыс. жителей Прибалтики въехали в Россию за три месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года, передают РИА Новости со ссылкой на статистические данные. За первый квартал текущего года прибыли 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6826 граждан Литвы.

Чаще всего жители прибалтийских республик приезжали в Россию с частными визитами. Такую цель указали 16 640 человек. Еще 4722 человека въехали как туристы, 1441 с деловыми целями, 478 для учебы, а 303 для работы. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии чаще всего пересекали российскую границу пешком.

Ранее стало известно, закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики, заявил переехавший в Россию бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен. По его словам, приказ на закрытие границы поступил с Запада.

До этого стало известно, что Финляндия нарастила импорт товаров из России до €285 млн (25,4 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на €15 млн (1,3 млрд рублей).

Россия
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Латвия
Литва
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