Стало известно о суточных очередях желающих попасть в Россию эстонцев Посол Абилов: эстонцы часами ждут въезда в Россию через КПП Нарвы

Количество желающих попасть в Россию через пункт пропуска у Нарвы превышает его пропускную способность, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, из-за этого люди вынуждены проводить в очередях много часов без необходимых удобств.

В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, — сказал Абилов.

Он отметил, что в ответ на жалобы людей в Таллине рекомендуют воздержаться от поездок в Россию. С 15 июня пункт пропуска «Нарва-1», который ранее работал с 07:00 до 23:00, сократил время работы на четыре часа и теперь закрывается в 19:00. В Эстонском департаменте полиции и погранохраны объяснили это решением перераспределить нагрузку на сотрудников.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.