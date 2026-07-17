Провинившихся иностранцев будут выдворять из России по новым правилам

Провинившихся иностранцев будут выдворять из России по новым правилам Госдума расширила список нарушений для выдворения иностранцев из России

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России, сообщила «Парламентская газета». Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

По новым правилам иностранцам грозит обязательное выдворение при осуществлении действий, которые создают угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также планируется увеличить штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Ко второму чтению депутаты подготовили дополнительные поправки, расширяющие список оснований для выдворения. В него предлагается включить дискриминацию, неповиновение законным требованиям полиции или военнослужащих, а также участие в несогласованных публичных акциях.

Ранее сообщалось, что Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что работа по противодействию незаконной миграции будет продолжена.