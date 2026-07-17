Провинившихся иностранцев будут выдворять из России по новым правилам

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России, сообщила «Парламентская газета». Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
По новым правилам иностранцам грозит обязательное выдворение при осуществлении действий, которые создают угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также планируется увеличить штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.
Ко второму чтению депутаты подготовили дополнительные поправки, расширяющие список оснований для выдворения. В него предлагается включить дискриминацию, неповиновение законным требованиям полиции или военнослужащих, а также участие в несогласованных публичных акциях.
Ранее сообщалось, что Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что работа по противодействию незаконной миграции будет продолжена.