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17 июля 2026 в 01:53

Провинившихся иностранцев будут выдворять из России по новым правилам

Госдума расширила список нарушений для выдворения иностранцев из России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России, сообщила «Парламентская газета». Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

По новым правилам иностранцам грозит обязательное выдворение при осуществлении действий, которые создают угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также планируется увеличить штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Ко второму чтению депутаты подготовили дополнительные поправки, расширяющие список оснований для выдворения. В него предлагается включить дискриминацию, неповиновение законным требованиям полиции или военнослужащих, а также участие в несогласованных публичных акциях.

Ранее сообщалось, что Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что работа по противодействию незаконной миграции будет продолжена.

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