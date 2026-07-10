Операция «Нелегал» обернулась для 14 тыс. мигрантов выдворением из России МВД: из России были депортированы 14,6 тыс. нелегальных мигрантов

Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026», сообщила представитель МВД России Ирина Волк в МАКСе. Она подчеркнула, что работа по противодействию незаконной миграции будет продолжена.

Пресечено 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ 14,6 тыс. иностранных граждан, — написала Волк.

Кроме того, принято решение о запрете въезда в страну для 29,3 тыс. иностранных граждан. В результате работы правоохранительных органов также возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ вырастет количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта. Перечень правонарушений дополнят дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся выявления трудовых мигрантов и их работодателей, которые не платят налоги.