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10 июля 2026 в 12:43

Фермер бросил умирать истекающего кровью работника и прихватил его руку

В Италии фермер оставил умирать искалеченного работника и получил 16 лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Римский суд приговорил итальянского фермера Антонелло Ловато к 16 годам лишения свободы за то, что тот бросил умирать своего раненого работника — гражданина Индии Сатнама Сингха, пишет The Straits Times. Мужчина потерял руку и ноги во время инцидента с сельскохозяйственной машиной и умер два дня спустя.

Несчастный случай произошел в июне 2024 года. Сингх работал на ферме нелегально. После случившегося Ловато оставил его и его жену у дороги, а оторванную руку забрал с собой, положив в коробку.

Происшествие привлекло внимание общественности к условиям труда иностранцев в Италии. В ответ несколько тысяч индийцев устроили в Риме акцию протеста, чтобы добиться справедливости и «покончить с рабством» в стране.

Ранее стало известно, что пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги. По информации источника, состояние пациентки медики оценивают как тяжелое. Второй пострадавший, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.

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