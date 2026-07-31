Три российских аэропорта временно закрыли небо

Аэропорты Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и Пензы временно прекратили работу, сообщил пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О возобновлении стандартного графика работы будет сообщено особо.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Ранее Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что данные меры направлены на гарантию безопасности авиаперевозок.

Кроме того, в Дальневосточной транспортной прокуратуре передавали, что самолет, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт отправления вскоре после взлета. Причиной, по предварительным данным, послужило столкновение лайнера с птицей. Осмотр после посадки не выявил каких-либо дефектов на борту.

До этого лайнер авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Краснодар, вернулся в пункт отправления. Инцидент случился из-за воспламенения одного из двигателей в воздухе.