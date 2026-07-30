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30 июля 2026 в 02:41

Птица в небе Сахалина налетела на самолет

Самолет на Сахалине вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press
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Самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета. По предварительным данным, причиной стало столкновение воздушного судна с птицей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

После посадки специалисты осмотрели самолет и не обнаружили повреждений. Пассажиров доставили в пункт назначения на резервном воздушном судне.

По факту инцидента транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит соблюдение требований по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.

Ранее самолет S7, летевший из Новосибирска в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. По данным ведомства, во время полета произошло возгорание двигателя.

До этого военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Одинцовском районе. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал у Москвы-реки поблизости от села Луцино. По информации источника, обошлось без пострадавших, на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над Саудовской Аравией. Это произошло после того, как Центральное командование США объявило о начале новых ударов по Ирану.

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