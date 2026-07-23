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23 июля 2026 в 13:13

Военный самолет рухнул в Подмосковье

«Известия»: военный самолет потерпел крушение в Одинцовском районе

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Военный самолет, предварительно, потерпел крушение в Одинцовском районе, сообщают «Известия». Пилот успел катапультироваться. В Минобороны РФ не комментировали этот инцидент.

По информации Telegram-канала Baza, самолет упал у Москвы-реки поблизости от Звенигорода. По информации источника, никто не пострадал. Полет был тренировочным. Очевидцы сняли столб черного дыма над местом падения.

Ранее вертолет Ми-2 сельхозназначения потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края. В результате инцидента погиб пилот.

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