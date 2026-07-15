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15 июля 2026 в 08:18

Самолет с российскими гражданами экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета в Тюмени

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Самолет Ан-24, следовавший из Тюмени в Белоярский, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за некорректной работы одного из двигателей, сообщила Уральская транспортная прокуратура в МАКСе. В связи с инцидентом организованы мероприятия по проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов.

15 июля 2026 года около 9 часов местного времени (07:00 мск, — NEWS.ru) экипажем самолета Ан-24, эксплуатируемого АО «А247», выполнявшего рейс по маршруту Тюмень — Белоярский, принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Решение вызвано некорректной работой одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режиме, — сказано в сообщении.

Ранее российские граждане почти сутки не могли добраться из египетского Шарм-эш-Шейха в Краснодар. Пассажиры рейса 4S 335 авиакомпании Red Sea должны были вылететь в Россию 10 июля в 13:05. Однако им пришлось оставаться на борту самолета до 15:30, ожидая разрешения от российских авиавластей.

Кроме того, пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамах, в результате чего погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Самолет авиакомпании Flamingo Air выполнял рейс из аэропорта Нассау в Сан-Андрос. Во время полета воздушное судно упало в лесистой местности.

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