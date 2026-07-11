На Багамах разбился пассажирский самолет Cessna 402

Пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамах. В результате авиакатастрофы погибли все десять человек, находившиеся на борту, сообщает газета New York Post. По данным издания, самолет авиакомпании Flamingo Air выполнял рейс из аэропорта Нассау в Сан-Андрос.

Во время полета воздушное судно потерпело крушение и упало в лесистой местности. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них видны обломки самолета, разбросанные среди деревьев.

По предварительной информации, во время полета у самолета возникли технические неполадки. Сразу после катастрофы власти сообщали об одном выжившем, однако позднее уточнили, что он скончался от полученных травм.

Ранее в Сети появились кадры жесткой аварии самолета в аэропорту Бишкека. На них было видно, как у воздушного судна отваливается хвост. Кроме того, в какой-то момент из разбитых иллюминаторов начали вываливаться люди. Известно, что самолет авиакомпании TezJet накренился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манас из-за поломки задней стойки шасси.