Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке Самолет с 181 пассажиром завалился на бок в аэропорту Бишкека

Telegram-канал Mash опубликовал кадры жесткой аварии самолета в аэропорту Бишкека. На кадрах видно, как у воздушного судна отваливается хвост. Кроме того, в какой-то момент из разбитых иллюминаторов начинают вываливаться люди. Известно, что самолет авиакомпании TezJet накренился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манас из-за поломки задней стойки шасси.

По данным источника, неисправность произошла во время разбега перед взлетом. После поломки шасси воздушное судно завалилось на бок, а его левое крыло коснулось земли. 181 пассажира внутреннего рейса эвакуировали по надувным трапам. По предварительной информации, несколько человек получили незначительные травмы и порезы.

Ранее в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» сообщили, что в результате аварии самолета при взлете в Бишкеке несколько пассажиров получили ушибы и порезы. По данным организации, тяжело пострадавших нет. Всем получившим травмы медики оказывают необходимую первую помощь.

Между тем стало известно, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании. Авиакатастрофа произошла 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс. На данный момент обстоятельства крушения еще устанавливаются.