Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета

Несколько пассажиров попавшего при взлете в Бишкеке в аварию самолета получили порезы и ушибы, тяжело пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Медики оказывают им первую помощь.

Пассажиров всех эвакуировали. Там мелкие порезы, мелкие ушибы есть. На первом этаже у нас в зоне прилета ошского сектора сейчас наши медики оказывают первую помощь. В общем, тяжелых пострадавших нет. Наши службы все работают, — заявил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при вылете из бишкекского аэропорта «Манас» в Ош у самолета авиакомпании Tez Jet возникла нештатная ситуация: сломалось одно из задних шасси, из-за чего воздушное судно накренилось и завалилось на бок. После инцидента всех пассажиров эвакуировали — для этого использовали надувной аварийный трап.

До этого стало известно, что крушение небольшого частного самолета произошло недалеко от супермаркета в коммуне Томблен (Франция). Пассажиры собирались совершить тандемные прыжки с парашютом. ЧП произошло 28 июня в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Три человека успели катапультироваться из самолета перед его падением. В результате трагедии погибли 11 человек.