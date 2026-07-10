В Киргизии отобрали лицензию у авиакомпании после ЧП с самолетом

В Киргизии отобрали лицензию у авиакомпании после ЧП с самолетом Госагентство Киргизии аннулировало лицензию TezJet после ЧП с самолетом

Государственное агентство гражданской авиации Киргизии лишило перевозчика TezJet лицензии после ЧП с его самолетом в аэропорту Бишкека, передает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. По результатам проверки в деятельности перевозчика выявили грубые нарушения, влияющие на безопасность полетов.

Агентство гражданской авиации будет и впредь принимать самые принципиальные и жесткие решения в отношении любого эксплуатанта, чья деятельность создает риск для безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Сразу после происшествия ведомство начало официальное расследование обстоятельств аварии. В ходе проверки специалисты зафиксировали серьезные нарушения требований авиационного законодательства республики.

Ранее, 7 июля, самолет TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту Манас. Во время взлета у него сломалось заднее шасси, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.

Известно, что после аварии более 20 российских граждан застряли в аэропорту Бишкека. Пассажирам не предоставили ночлег и питание, а рейс перенесли на следующее утро.