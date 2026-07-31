Напала собака: как наказать владельца, куда обращаться, разрешенная оборона

Внука писательницы Дарьи Донцовой покусала собака соседа по даче. Акита-ину набросилась на мальчика, когда он остановился на квадроцикле, чтобы пропустить прохожих. Ребенка увезли в больницу с травмами. Только за этот год случилось уже несколько скандалов с нападением собак на детей и взрослых. Как привлечь к ответственности владельцев агрессивных животных, что грозит потерпевшему за превышение пределов обороны — в материале NEWS.ru.

Когда нужно обращаться в полицию при нападении собаки

Владельца напавшей собаки можно привлечь к уголовной ответственности в случае причинения вреда здоровью потерпевшего, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, необходимо незамедлительно сообщить в 112, написать заявление и предать произошедшее публичной огласке, посоветовал эксперт.

«Если владелец пытался натравить на вас собаку, кричал „фас“, „загрызи“ или „убей его“, то в этом случае может быть возбуждено уголовное дело вплоть до покушения на убийство либо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — подчеркнул специалист.

Лунев также отметил, что нужно зафиксировать укусы и другие повреждения в ближайшем медицинском учреждении. Можно вызвать наряд полиции на место происшествия или обратиться с заявлением в ближайший отдел.

Адвокат пояснил, что сотрудники правоохранительных органов зафиксируют обращение и выдадут специальный талон. После этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причиненный вред здоровью.

«Для усиления своей позиции можно и нужно снимать все происходящее на видеокамеру. Это поможет в будущем доказать свою правоту в судебном порядке и в уголовном деле», — посоветовал эксперт.

В свою очередь адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что съемка на телефон не запрещена, если она ведется из места, где человек находится законно. По его словам, нужно различать получение записи как доказательства преступления и ее публичное распространение. Закон разрешает передачу видео полиции или на рассмотрение суда, однако публикация лица владельца собаки в интернете может потребовать дополнительной оценки с точки зрения права на изображение и неприкосновенность частной жизни, предупредил Багатурия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт также заметил, что ответственность для владельца собаки может наступить не только после укуса потерпевшего. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает хозяина обеспечивать безопасность окружающих и исключать свободное, неконтролируемое передвижение питомца.

«В случае агрессивного поведения собаки, отсутствия контроля над ней или угроз со стороны хозяина нужно сразу звонить по номеру 112 и вызывать полицию. За нарушение требований к содержанию и выгулу животного предусмотрены предупреждение или административный штраф», — подчеркнул Багатурия.

По словам адвоката, намордник и поводок обязательны только для собак из перечня потенциально опасных пород. Акита-ину, укусивший внука Донцовой, не входит в этот список, отметил Багатурия.

Какую ответственность несет потерпевший за превышение самообороны при нападении собаки

В том случае если при нападении пса пострадавший нанес ему серьезные травмы или убил, уголовная ответственность за это не предусмотрена, сказал Лунев. Он пояснил, что собака считается имуществом владельца. Тем не менее возможна гражданско-правовая ответственность, если соответствующее решение примет суд. В этом случае владелец может взыскать с оборонявшегося стоимость животного.

«Хозяину собаки нужно доказать, что вы могли избежать повреждений, не причинив смерть животному. Но это маловероятно. Скорее вы как потерпевший сможете взыскать моральный и материальный вред для восстановления в медицинском учреждении, проведение операций и прочего», — отметил Лунев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Багатурия в свою очередь подчеркнул, что убийство напавшей собаки или нанесение ей увечий могут быть уголовно наказуемы. По его словам, главный критерий — реальная опасность в момент причинения вреда животному.

«Закон не требует от человека во время атаки спокойно измерять силу укуса и подбирать наиболее комфортный способ защиты. Но когда собака уже обезврежена, удерживается владельцем или убегает, то продолжение избиения будет рассматриваться не как защита, а как самостоятельное причинение вреда. В этом случае возможны гражданская ответственность, административное наказание, а при наличии признаков жестокого обращения — ответственность по статье 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“. — NEWS.ru)», — предупредил он.

Как снизить количество нападений собак на людей

Для того чтобы сократить число нападений собак на людей, необходимо кратно увеличить штрафы для владельцев, отметил кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что штраф за агрессивное поведение питомца должен вырасти до сотен тысяч рублей. Сейчас административная ответственность за причинение легкого и среднего вреда здоровью не превышает 30 тысяч, подчеркнул эксперт.

«Эта цифра должна реально пугать. Тогда владелец будет думать, нужна ли ему такая собака, если степень ответственности настолько серьезная», — сказал кинолог.

Малиновский высказал мнение, что после кратного увеличения штрафов собаководы будут заводить небольших декоративных собачек, которые безопасны для окружающих. Кроме того, они начнут ответственнее относиться к воспитанию питомцев служебных пород и приобретать их у проверенных заводчиков.

«Некомпетентные заводчики разводят очень много собак. У них бывают животные с плохой нервной системой, которые ведут себя неадекватно по отношению к окружающим и представляют опасность. Спрос на собак плохих заводчиков резко упадет, а на хороших возрастет. Это будет стимулировать введение жесткого штрафа», — резюмировал кинолог.

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