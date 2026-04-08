Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки

В Астраханской области трехлетняя девочка, сбежавшая из детского сада, стала жертвой нападения бродячих собак, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Ребенок был доставлен в реанимацию. По факту ненадлежащего присмотра за ребенком в детском саду возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, малышку оставили без присмотра, и она вышла на улицу через открытую калитку. Девочка направилась в парк, где на нее и напали бездомные животные.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что девочка поступила в реанимацию областной детской клинической больницы вечером 7 апреля. На момент госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое — у ребенка зафиксированы множественные укусы головы, туловища и конечностей. Повреждений внутренних органов обнаружено не было. В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, она переведена в палату травматологического отделения вместе с мамой.

Ранее юрист Екатерина Дерен рассказала, что сразу после укуса собаки следует обратиться к врачу и попросить его зафиксировать повреждения. Она посоветовала сфотографировать порванную одежду и пострадавшее место на теле.