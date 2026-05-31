Армении предрекли «клубничное» корыто при потере российского рынка РИА Новости: Армения может лишиться экспорта клубники при потере рынка РФ

Армения может лишиться практически всех доходов от продаж клубники за рубеж, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. За 11 месяцев прошлого года общий экспорт республики составил $12,51 млн (1,12 млрд рублей), из которых на Россию пришлось $12,14 млн (1,09 млрд рублей).

Согласно расчетам агентства, за весь 2025 год Ереван поставил Москве клубники примерно на $13,25 млн (1,19 млрд рублей) — это 97% от всего экспорта, $13,65 млн (1,23 млрд рублей). Небольшие объемы также закупали ОАЭ, Катар и Казахстан.

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Причиной стали нарушения при поставках и для обеспечения фитосанитарного благополучия.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения для 10 экспортеров плодоовощной продукции из Узбекистана. Пресс-служба ведомства проинформировала, что мера касается тех экспортеров, которые допустили наибольшее число нарушений. С начала 2026 года было зафиксировано 132 случая обнаружения карантинных объектов из стран ЕАЭС. Системные нарушения российских и международных норм подтверждают недостаточную эффективность системы контроля плодоовощной продукции в Узбекистане.