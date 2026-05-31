ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 04:54

Армении предрекли «клубничное» корыто при потере российского рынка

РИА Новости: Армения может лишиться экспорта клубники при потере рынка РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения может лишиться практически всех доходов от продаж клубники за рубеж, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. За 11 месяцев прошлого года общий экспорт республики составил $12,51 млн (1,12 млрд рублей), из которых на Россию пришлось $12,14 млн (1,09 млрд рублей).

Согласно расчетам агентства, за весь 2025 год Ереван поставил Москве клубники примерно на $13,25 млн (1,19 млрд рублей) — это 97% от всего экспорта, $13,65 млн (1,23 млрд рублей). Небольшие объемы также закупали ОАЭ, Катар и Казахстан.

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Причиной стали нарушения при поставках и для обеспечения фитосанитарного благополучия.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения для 10 экспортеров плодоовощной продукции из Узбекистана. Пресс-служба ведомства проинформировала, что мера касается тех экспортеров, которые допустили наибольшее число нарушений. С начала 2026 года было зафиксировано 132 случая обнаружения карантинных объектов из стран ЕАЭС. Системные нарушения российских и международных норм подтверждают недостаточную эффективность системы контроля плодоовощной продукции в Узбекистане.

Мир
Армения
клубника
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.